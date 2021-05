Vor der Küste Libyens ist erneut ein Boot mit Flüchtlingen untergegangen.

Mindestens fünf Menschen ertranken, wie die Internationale Organisation für Migration per Twitter mitteilte. Mehrere Überlebende seien von Fischern gerettet und nach Libyen zurückgebracht worden.



Auf der italienischen Insel Lampedusa kamen unterdessen in der vergangenen Nacht hunderte weitere Flüchtlinge an. Patrouillenschiffe hätten viele der Menschen aus kleinen Booten aufgenommen, andere hätten die Küste selbst erreicht, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Insgesamt sind auf Lampedusa innerhalb von 24 Stunden rund 2.100 Menschen angekommen. Das Aufnahmelager auf der Insel war bereits zuletzt zehnfach überbelegt.

