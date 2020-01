Vor der Küste Griechenlands sind mindestens zwölf Migranten beim Untergang ihres Bootes ertrunken.

Die griechische Küstenwache teilte mit, man habe 21 Menschen retten können. Die Such- und Rettungsaktion dauere an. An Bord des Bootes sollen Medienberichten zufolge bis zu 50 Personen gewesen sein. Am Einsatz vor der Inselgruppe Paxos beteiligten sich auch mehrere Passagier- und Frachtschiffe.