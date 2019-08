Die italienische Küstenwache hat zwei schwangere Frauen an Land gebracht, die von der spanischen Hilfsorganisation Proactiva Open Arms gerettet worden waren.

Bei einer der Frauen hatten schon die Wehen eingesetzt. Insgesamt sucht die Organisation einen sicheren Hafen für mehr als 120 Geflüchtete. In mehreren Tweets heißt es, man habe die Menschen in den vergangenen Tagen im Mittelmeer vor Libyen gerettet. Italien habe dem Schiff die Einfahrt in seine Hoheitsgewässer verweigert. Ebenfalls nicht anlegen darf das Schiff "Alan Kurdi" der deutschen Organisation Sea-Eye, das vor Lampedusa liegt. Außerdem hat die "Alan Kurdi" 40 gerettte Menschen an Bord.