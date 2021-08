Für die vielen Waldbrände in Südeuropa ist nach Einschätzung der Wetterexpertin Claudia Kleinert vor allem die lang anhaltende Trockenheit in der Region verantwortlich, die sie dem Klimawandel zuschreibt. Der Feuerökologe Johann Goldammer hingegen nennt auch sozioökonomische Gründe wie die Aufgabe der traditionellen Landnutzung.

Im Mittelmeerraum und auf dem Balkan führe das Phänomen der Landflucht dazu, dass traditionelle Methoden des Landbaus aufgegeben würden, weil die jüngere Bevölkerung in die Städte emmigriere, sagte Goldammer im Deutschlandfunk (Audio-Link). Dadurch lasse die Kultivierung der Dörfer und des Landes in der Nähe nach und es setze in vielen Regionen die sogenannte "ökologische Sukzession" ein. Damit ist laut dem Professor am Max-Plank-Institut für Chemie gemeint, dass sich Busch und Waldflächen entwickelten, wo früher Ackerbau und Nutztierhaltung betrieben wurde. Das mache die Landschaft anfälliger für Feuer.



Goldammer wies darauf hin, dass sich hier zwei Dinge widersprächen: Die Bemühungen in Mitteleuropa und auch Deutschland um möglichst unberührte Ökosysteme zum Erhalt von Biodiversität oder auch Kohlenstoffspeicherung und die leichtere Entflammbarkeit solcher naturbelassener Orte. Wenn dann Brände ausbrächen, so der Feuerökologe, seien alle vorher angestrebten Veränderungen zunichte gemacht.

Kleinert: Zur Hitze kommt die Trockenheit

Nach Ansicht der Wetterexpertin Claudia Kleinert würde die große Hitze in den betroffenen Ländern allein nicht ausreichen, um Brände auszulösen. Weil es aber örtlich seit Wochen nicht geregnet habe, reiche bereits ein kleiner Funke aus, um einen Waldbrand zu entfachen, sagte Kleinert im Deutschlandfunk. Sie erwartet, dass es solche eingefahrenen Wetterlagen in den nächsten Jahren häufig geben werde. Dies sei eine Folge des Klimawandels.



In der Türkei kamen acht Menschen durch die Feuer ums Leben. Zahlreiche Orte mussten evakuiert werden. Besonders die Provinzen Antalya und Mugla sind betroffen. Kritisch ist die Lage weiterhin auch in Griechenland. Auch in Italien und Spanien ist die Situation noch nicht entspannt.

Diese Nachricht wurde am 03.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.