In mehreren Ländern im Mittelmeerraum kämpft die Feuerwehr weiter gegen Waldbrände.

Im Südosten Athens brach ein großes Buschfeuer aus. Der Zivilschutz ordnete die Evakuierung von drei Dörfern an. Ursache des Feuers ist möglicherweise Brandstiftung. In den vergangenen Wochen hat es in Griechenland über 500 Waldbrände während einer Hitzewelle mit Temperaturen von mehr als 45 Grad Celsius gegeben.



Auch aus Südfrankreich werden einige größere Waldbrände gemeldet, in den Departements Bouches-du-Rhône und Var. Nach Angaben der Feuerwehr ist vor allem ein Gebiet im Raum Marseille betroffen.



In Italien berichtete die Feuerwehr von landesweit knapp 630 Einsätzen in den vergangenen zwölf Stunden. Hier gibt es nach wie vor Brände auf der Insel Sizilien und Kalabrien.

