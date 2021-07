In der südfranzösischen Region zwischen Narbonne und Carcassonne sind inzwischen rund 1.000 Feuerwehrleute im Einsatz gegen den Busch- und Waldbrand.

Nach Angaben von Innenminister Darmanin werden zudem Löschflugzeuge eingesetzt. Das Feuer hat sich auf ein Gebiet von gut acht Quadratkilometern ausgebreitet. Zeitweise kam es zu großflächigen Stromausfällen, auch im benachbarten Spanien sowie in Portugal.



In Spanien ist ein Brand rund 100 Kilometer westlich von Barcelona außer Kontrolle. Die Flammen hätten 1.100 Hektar Wald- und Ackerland zerstört, teilte die Forstbehörde Kataloniens mit. Es bestehe die Gefahr, dass der Wind das Feuer weiter anheize. Neben Feuerwehren und Einheiten zur Waldbrandbekämpfung sind Soldaten im Einsatz. Etwa 80 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.



Auch auf Sardinien kämpfen tausende Feuerwehrleute und Helfer gegen Brände. Dort wurden nach Angaben des Gouverneurs bisher 20.000 Hektar ein Raub der Flammen. Im Westen der italienischen Insel mussten 1.200 Menschen in Sicherheit gebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 26.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.