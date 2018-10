Der Mittelstandsausschuss des Bundesverbandes der Deutschen Industrie kritisiert die Politik von Wirtschaftsminister Altmaier.

Der Ausschuss-Vorsitzende Junius sagte dem "Handelsblatt", Altmaier habe sich zu Beginn seiner Amtszeit als "Minister für den Mittelstand" bezeichnet. In der Praxis sei er aber über die Ankündigung nicht hinausgekommen. Tatsächlich explodierten die Energiekosten, die Bürokratie ufere aus und es gebe keine Steuerreform. Zudem werde die Infrastruktur immer schlechter.



Altmaier will die Unternehmen um 20 Milliarden Euro pro Jahr entlasten. Dafür will er den Solidaritätszuschlag abschaffen und die Abschreibungsmöglichkeiten verbessern. Die Pläne stoßen aber bei Finanzminister Scholz auf Widerstand.