Bezahlte Bildungs-Auszeit

Symbolbild zum Thema Bildungszeit für Berufstätige (imago images / Westend61 / Annika List )

Eine Auszeit bis zu einem Jahr gehe völlig an der betrieblichen Realität vorbei, sagte der Geschäftsführer des Bundesverbands mittelständische Wirtschaft, Jerger, der Funke-Mediengruppe. Erst müssten die Finanzierung, der Ersatz für ausfallende Mitarbeiter und die Frage der Rückkehr an den Arbeitsplatz geklärt sein. Zustimmung äußerte dagegen der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Werneke. Aus- und Weiterbildung trügen dazu bei, dem Fachkräftemangel zu begegnen. Daher sollten die Unternehmen solche Möglichkeiten nutzen und in ihre Beschäftigten investieren.

Das Bundesarbeitsministerium erstellt derzeit Pläne für eine bezahlte Bildungszeit von Berufstätigen nach österreichischem Vorbild.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.