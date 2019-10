Die Mittelstandsstrategie von Wirtschaftsminister Altmaier ist auf ein geteiltes Echo gestoßen.

Handwerkspräsident Wollseifer sagte, eine Deckelung der Steuern und Abgaben sei der richtige Ansatz, um gerade lohnintensiven Unternehmen Luft zum Atmen zu sichern. Der Vorstand der Stiftung Familienunternehmen, Kirchdörfer, meinte, es sei zu begrüßen, dass Altmaier den Standort Deutschland wettbewerbsfähiger machen wolle. Dagegen sprach DGB-Vorstandsmitglied Körzell von einem Geschenk an Reiche. Auch aus den Reihen der SPD kam Kritik.



Altmaiers Strategie sieht vor, die Unternehmenssteuern bei maximal 25 Prozent zu deckeln. Zudem will er die Sozialabgabenquote auf 40 Prozent begrenzen und dies im Grundgesetz verankern. Derzeit liegt die Quote knapp unter 40 Prozent, könnte aber in den nächsten Jahren steigen.