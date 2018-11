Im deutschen Mittelstand verschärft sich einer Studie der staatlichen Förderbank KfW zufolge der Fachkräftemangel.

Demnach wollen in den nächsten drei Jahren zwei Drittel aller mittelständischen Betriebe neue Fachkräfte einstellen. 65 Prozent der Betriebe befürchteten aber, dass diese Stellen nur verzögert oder überhaupt nicht besetzt werden können, heißt es in der KfW-Studie. Vor vier Jahren hatten noch 57 Prozent der einstellenden Firmen diese Sorge. Nach Ansicht der KfW bahnt sich mittelfristig ein flächendeckender Fachkräftemangel an, wenn ab etwa 2025 die geburtenreichen Jahrgänge in Rente gehen. Deutschland brauche daher in den kommenden Jahren mehr qualifizierte Zuwanderer, sagte KfW-Chefvolkswirt Zeuner.