Viele kleinere Betriebe in Deutschland sehen sich in einer verzweifelten Lage. (Heiner Kiesel)

Inhaber von kleineren Hotels, Bäckereien, Architekturbüros, Sanitärfirmen, Steuerkanzleien und ähnliche sähen ein "über Generationen hingereichtes Werk kaputt gehen", sagte Geschäftsführer Jerger im Podcast "The Pioneer". Sie fragten sich, ob sie es noch schafften, ihre Mitarbeiter zu halten, Rohstoffe zu bekommen, neue Fachkräfte zu finden. Es werde immer über erneuerbare Energien geredet, nötig sei aber auch, das Land zu erneuern, führte Jerger aus. Industrie und Bildungseinrichtungen zusammen müssten es "transformieren, digitalisieren und optimieren". In der Vergangenheit habe die Politik es geschafft, das Land so zu "reglementieren und zu kontrollieren, dass nichts mehr funktioniert". Als Beispiel nannte er Verschärfungen beim Datenschutz oder neue Sorgfaltspflichten wie beim Lieferkettengesetz. Man könne nicht aus jedem Unternehmer einen Experten für alle Rechtssysteme machen. Hier müsse entschlackt werden.

Zudem müssten Unternehmenssteuern reduziert, die Energieversorgung gesichert, in Bildung und den Zuzug von Fachkräften investiert werden. Man müsse rechtzeitig darüber nachdenken, bevor die Betriebe in Konkurs gegangen sind. Der Mittelstand, deren Stärke seine Standorttreue sei, müsse besonders geschützt werden, meinte Jerger.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.