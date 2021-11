Wer soll wann kontrollieren? Unternehmer sehen weiter viele Probleme. (dpa/picture alliance/Geisler-Fotopress)

Es gebe die Problematik der Kontrollen, der Dokumentierung und vor allem der Archivierung, sagte Bundesgeschäftsführer Jerger im Deutschlandfunk. Das alles sei ein riesiger Organisationsaufwand, den man nicht in so kurzer Zeit schaffen könne. Er verwies zudem auf Probleme etwa bei Kontrollen in den Randzeiten und arbeitsrechtliche Fragen wie der nach Lohnfortzahlung bei einem positiven Test.

Jerger betonte, dass für den Mittelstand eine 2G-Regelung sinnvoller gewesen wäre. Denn bei 2G könne man ganz klar entscheiden, wer arbeiten dürfe und wer nicht. So verlagere die Politik die Verantwortung auf die Unternehmer.

Der Mittelstandsverband sprach sich zudem dafür aus, die Betriebsärzte so bald wie möglich wieder in die Impfkampagne einzubinden.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 23.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.