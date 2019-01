Im Mittleren Westen der USA haben die Behörden in mehreren Bundesstaaten wegen einer Kältewelle den Notstand ausgerufen.

Das gilt für die US-Bundesstaaten Wisconsin, Illinois und Michigan. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, wurden Millionen US-Bürger vor gefährlichen Temperaturen gewarnt, die auf bis zu minus 40 Grad Celsius fallen könnten. Der Gouverneur des Bundesstaats Illinois, Pritzker, sprach von Temperaturen, die man vorher noch nicht erlebt habe. Sie stellten eine ernsthafte Gefahr für die Gesundheit der Menschen im ganzen Staat dar.

"Ernsthafte Gefahr für die Gesundheit"

Unternehmen wiesen ihre Angestellten an, zu Hause zu bleiben, zahlreiche Schulen bleiben geschlossen, berichtet AFP weiter. Hunderte Flüge wurden demnach gestrichen - und das nicht nur im Mittleren Westen: In Atlanta im südöstlichen Bundesstaat Georgia seien rund 300 Flüge abgesagt worden, in Chicago mehr als 400. Auch auf dem kanadischen Flughafen Toronto seien 200 Flüge gestrichen worden. Die Post kündigte an, in den besonders betroffenen Bundesstaaten heute keine Briefe und Pakete zuzustellen.

Obdachlose sollen geschützt werden

Die Behörden versuchen, Obdachlose zu schützen. In Chicago wurden Stadtbusse zu Notunterkünften umgewandelt. Ein Problem ist die Kälte Berichten zufolge auch für Angehörige indigener Bevölkerungsgruppen, etwa im Standing-Rock-Sioux-Reservat in North und South Dakota. Die Menschen dort leben zum Teil in alten, baufälligen Unterkünften.