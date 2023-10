Russische Teilrepublik Dagestan

In Dagestan hat eine wütende Menge den Flughafen gestürmt. (IMAGO / ITAR-TASS / IMAGO / Ramazan Rashidov)

In Machatschkala in der Teilrepublik Dagestan hat am Abend eine Menschenmenge den Hauptstadtflughafen gestürmt. Dort war zuvor ein Flugzeug aus Israel gelandet. Russischen Medienberichten zufolge stürmten zahlreiche Personen auf das Dach des Flughafengebäudes sowie auf das Rollfeld. Dabei sollen sie antisemitische Parolen gerufen haben. Im Online-Netzwerk Telegram veröffentlichte Videos zeigen, wie Männer Zäune durchbrachen, Türen im Terminal eintraten und versuchten, Autos beim Verlassen des Flughafens zu kontrollieren. Inzwischen ist die Lage nach Angaben der Regierung der Kaukasusrepublik wieder unter Kontrolle.

Der Republikchef von Dagestan, Melikow, ermahnte die Bevölkerung, sich nicht von Extremisten aufstacheln zu lassen, die die Lage destabilisieren wollten. Wegen der Gewalt im Nahen Osten hatte sich der russische Präsident Putin vergangene Woche mit den Oberhäuptern der in Russland vertretenen Religionen getroffen. Dabei beschwor er ein friedliches Zusammenleben der Völker und Religionen in dem Land. Israel rief Russland auf, israelische Staatsbürger zu schützen. Erst vor wenigen Tagen hatte Israel auf das Verhalten Russlands empört reagiert. Das russische Außenministerium hatte mit Vertretern der militant-islamistischen Hamas in Moskau über die Freilassung von Geiseln verhandelt. Israel hatte Russland vorgeworfen, den Terrorismus zu unterstützen.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.