Wer seinen Brief frankieren will, kann künftig zum Smartphone greifen und eine App nutzen.

Wie die Deutsche Post heute in Bonn mitteilte, startet die sogenannte "Mobile Briefmarke", die das bisherige Handy-Porto ablöst. Jetzt können Kunden in der App "Post & DHL" Porto buchen und bekommen dann einen Code aus Zahlen und Buchstaben. Diesen Code schreiben sie mit einem Stift auf den Briefumschlag, den die Post auf dem späteren Sendungsweg als frankiert erkennt. Einen Aufpreis gibt es nicht - bezahlt wird das, was das Porto kostet, zum Beispiel 80 Cent für einen Standardbrief. Der Service gilt nur für das Inland.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.