Einem Medienbericht zufolge gibt es in nur fünf deutschen Städten eine vollständige Mobilfunkversorgung mit dem Standard 4G, der auch als LTE bezeichnet wird.

Die Zeitung "Die Welt" zitiert eine Studie des Beratungsunternehmens Umlaut, wonach nur die Smartphone-Nutzer in Dortmund, Offenbach, Erlangen, Frankenthal und Ludwigshafen eine Vollversorgung hätten. In vielen Landkreisen gebe es noch erheblichen Anstrengungsbedarf, um auch dort den Funkschatten zu beseitigen, sagte ein Unternehmenssprecher. Allerdings seien die deutschen Netze besser als ihr Ruf. Insgesamt bewertet Umlaut die Mobilfunkversorgung in Deutschland mit 914,15 von möglichen 1.000 Punkten.



Unterdessen bleibt das Fördergeld für den Breitbandausbau in vielen Fällen ungenutzt. Wie die Funke-Medien-Gruppe berichtet, haben fast 70 Kommunen ihre Förderzusagen im Wert von rund 150 Millionen Euro zurückgegeben. Das Verkehrsministerium schreibt in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen, in einigen Fällen erfolge der Ausbau ohne Fördergelder durch Telekommunikationsanbieter, in anderen sei ein Wechsel in die Landesförderung erfolgt. Zwei Kommunen hätten zudem den Eigenanteil von zehn Prozent nicht zahlen wollen.