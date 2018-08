Die Bundesnetzagentur hat ein Konzept für die Versteigerung der neuen 5G-Frequenzen vorgelegt.

Demnach soll der neue Mobilfunkstandard auch entlang von Autobahnen, Bundesstraßen und zentralen Bahnstrecken zur Verfügung stehen. Eine komplett flächendeckende Versorgung könne indes nicht vorgeschrieben werden, heißt es. Das hatten sich viele Politiker gewünscht.



Geplant ist somit, bis Ende 2022 bundesweit mindestens 98 Prozent der Haushalte in jedem Bundesland mit einer Geschwindigkeit von 100 Megabit pro Sekunde zu versorgen. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Homann, sagte dem "Handelsblatt", seine Behörde gehe an die Belastungsgrenze der Unternehmen. Die großen Netzbetreiber halten eine Komplettabdeckung für kaum umsetzbar.



5G ist die Basis für verschiedene Zukunfts-Technologien - wie zum Beispiel autonomes Fahren. Dafür wird ein Netz gebraucht, das große Datenmengen in Echtzeit transportiert und die Vernetzung von Milliarden Geräten möglich macht.