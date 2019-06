Der neue Mobilfunkstandard 5G soll in bundesweit sechs Modellregionen besonders gefördert werden.

Der Haushaltsausschuss des Bundestags stellte dafür insgesamt 44 Millionen Euro zur Verfügung. Mit dem Geld soll in Hamburg, Aachen und Kaiserslautern sowie in der Lausitz, rund um Braunschweig und Wolfsburg und in der nordbayerischen Region Amberg-Weiden 5G erprobt werden.



5G steht für die 5. Mobilfunkgeneration und gilt als etwa 100 Mal schneller als 4G, auch LTE genannt. Die höhere Geschwindigkeit ist für zahlreiche Zukunftstechnologien wie das autonome Fahren oder die Telemedizin relevant.