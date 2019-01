Der Digitalverband Bitkom hält die staatlichen Auflagen bei der Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen für falsch.

In das aktuelle Verfahren seien viele Probleme hineinprojiziert worden, die man mit der Vergabe gar nicht lösen könne, sagte der Bereichsleiter Telekommunikationspolitik, Nick Kriegeskotte, im Deutschlandfunk (Audio-Link). Die 5G-Frequenzen hätten keine große Reichweite, mit ihnen könnten also keine großen Flächen versorgt werden - das sei aber das politische Ziel. Die dafür nötigen Frequenzen seien teilweise schon 2015 versteigert worden, betonte Kriegeskotte. Zudem sei es nicht zuletzt wirtschaftlich schwierig, die geforderte Versorgung entlang von Landstraßen und Schienen zu realisieren. Dafür wäre eine Verdoppelung der Mobilfunkstandorte nötig.



Kritisch sieht Bitkom auch die Auflage, wonach Telekommunikationsunternehmen ihre Netze auch Konkurrenten zur Verfügung stellen müssen. Solche "Zwangskooperationen" führten zu weniger Ausbau, weil es sich dann für die Anbieter nicht mehr lohne. Kriegeskotte mahnte stattdessen schnellere Genehmigungsverfahren für den Mobilfunkausbau und eine Diskussion über niedrige Frequenzbereiche an, mit denen eine flächendeckende Versorgung erreicht werden könne.



Die Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G sollen im Frühjahr versteigert werden. Er soll ein viel schnelleres mobiles Internet ermöglichen. Das ist vor allem wichtig für die Industrie, etwa beim autonomen Fahren. Die Bundesnetzagentur will unter anderem durchsetzen, dass die jeweiligen Netze teils auch Kunden der Konkurrenz zur Verfügung gestellt werden, um eine bessere Netzabdeckung zu gewährleisten. Inzwischen gibt es mehrere Klagen gegen die Vergaberegeln, darunter von allen drei Netzbetreibern in Deutschland.