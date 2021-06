Das Bundesforschungsministerium hat 250 Millionen Euro für die Entwicklung einer schnelleren Datenübertragung vergeben.

Das Geld geht an vier Forschungsprojekte zur 6G-Technologie. Diese ermögliche es, erklärte Ministerin Karliczek, Daten über 100 Mal schneller zu übertragen als im aktuellen 5G-Netz. Außerdem biete sie mehr Energieeffizienz und Ausfallsicherheit. 6G werde ab 2030 das - Zitat - "zentrale Nervensystem unseres vernetzten Lebens bilden", führte die CDU-Politikerin aus. Die Forschungsprojekte mit rund 50 Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft ermöglichten es Deutschland, an die Weltspitze der nächsten Mobilfunkgeneration zu gelangen. Um nicht in Abhängigkeit anderer zu geraten, sei im Bereich 6G technologische Souveränität nötig, betonte Karliczek.

