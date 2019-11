Russische Elektroautos sollen 2020 auf den Markt kommen.

Die Produktion des "Zetta" werde im ersten Quartal beginnen, sagte der russische Industrieminister Manturow der Agentur Tass. Es wäre das erste russische Elektroauto, das in Serie gefertigt wird. Der Dreitürer soll bis zu 120 Kilometer in der Stunde fahren können. Die Reichweite wird mit 560 Kilometern angegeben. Nach Informationen der russischen Tageszeitung "Rossijskaja Gaseta" soll ein Zetta umgerechnet etwa 6.400 Euro kosten.



Elektroautos sind in Russland noch selten, nach Medienberichten gibt es bislang nur wenige Tausend im Land. Auch das Ladenetz ist noch nicht gut ausgebaut.