In Norwegen sind im vergangenen Jahr erstmals mehr Elektro-Autos verkauft worden als Fahrzeuge, die mit Benzin-, Diesel- oder Hybridmotoren angetrieben werden.

Dies teilte der norwegische Straßenverkehrsverband in Oslo mit. Demnach waren im Jahr 2020 mehr als 54 Prozent aller verkauften Neuwagen E-Fahrzeuge. Das ist der weltweit höchste Anteil. Am meisten gefragt waren demnach Elektro-Modelle des Volkswagen-Konzerns. E-Autos sind in Norwegen fast komplett von der Steuer befreit.

Diese Nachricht wurde am 05.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.