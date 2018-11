Angesichts von immer mehr richterlich angeordneten Dieselfahrverboten hat Bundeskanzlerin Merkel die Kommunen aufgerufen, zukunftsfähige Verkehrskonzepte vorzulegen.

Luftreinhaltepläne müssten Chefsache in den Rathäusern werden, sagte Merkel auf einem Kongress der Kommunalpolitischen Vereinigung von CDU und CSU in Koblenz. Sie rief zur Einrichtung von mehr Ladestationen für Elektroautos in Parkhäusern sowie vor Restaurants und Unternehmen auf. Gäbe es genug Stationen, könnten sich mehr Bürger für den Kauf eines Elektroautos entscheiden und letztlich so auch deren Preise senken, sagte Merkel.