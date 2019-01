Bundesverkehrsminister Scheuer hat vorgeschlagen, Staus in Städten mit Hilfe der Mobilitätsdaten von Autofahrern entgegenzuwirken.

Wenn viele Nutzer ihre persönlichen, anonymisierten Mobilitätsdaten zur Verfügung stellen würden, könnten Städte die Verkehrspolitik besser planen, so dass die Menschen weniger im Stau stünden, sagte Scheuer der Zeitung "Bild am Sonntag". Die Bürger müssten dem Staat dabei vertrauen.



Der CSU-Politiker sprach sich erneut gegen die Einführung einer generellen Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen aus. Ein Tempolimit würde den gesamten CO2-Ausstoß in Deutschland um weniger als 0,5 Prozent senken. Bereits 30 Prozent der Autobahn-Kilometer, nämlich 7.640, hätten ohnehin ein Tempolimit. Deutsche Autobahnen seien die sichersten Straßen weltweit. Das System der Richtgeschwindigkeit funktioniere und habe sich bewährt, meinte Scheuer.