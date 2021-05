Trend- und Zukunftsforscher gehen davon aus, dass Nachtzüge in Europa vor einer Renaissance stehen.

Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Wissenschaftlern. Matthias Horx, Gründer des Zukunftsinstituts, sagte etwa, man lebe heute, gerade nach der Corona-Pandemie, im Zeitalter der Comebacks. Trendbeobachter Matthias Haas nennt als einen der Gründe für eine Renaissance von Nachtzügen: Eine Reise damit auf einer Langstrecke biete Sicherheit bei gleichzeitiger Spannung - beispielsweise durch zufällige Begegnungen, sagte er. Er geht zudem davon aus, dass weitere Angebote auch Reisen zu exotischeren Zielen als bisher möglich machen werden.

Deutschland Schlusslicht bei Bereitschaft für lange Zugreisen

Kürzlich zeigte auch eine repräsentative YouGov-Befragung im Auftrag der Umweltorganisation Germanwatch ein zum Teil großes Interesse der europäischen Bevölkerung an langen Reisen mit dem Nachtzug. In Polen sind demnach 37 Prozent der Befragten bereit, auch Reisezeiten von mehr als sieben Stunden in Kauf zu nehmen, wenn man zu einem "vernünftigen Preis" mit dem Zug statt mit dem Flieger reisen könne. In den Niederlanden, Spanien und Frankreich sind es rund 25 Prozent, während Deutschland in diesem Aspekt Schlusslicht mit 14 Prozent ist. Generell ist aber mehr als jeder Zweite bereit, Flug- durch Zugreisen zu ersetzen.



Bundesverkehrsminister Scheuer betonte zuletzt erneut die Notwendigkeit, das Netz grenzüberschreitender Nachtzüge in Europa auszubauen. Nur so könnten die Klimaschutzziele in der EU erreicht werden. Es gelte, Anreize zum Umsteigen vom Flugzeug auf die Bahn zu schaffen anstatt den Menschen etwas zu verbieten. Auch die französische Regierung will Nachtzugverbindungen vor allem aus Klimaschutz-Gründen wieder aufleben lassen. Das Verkehrsministerium hat rund ein Dutzend Nachtzüge bis 2030 in Aussicht gestellt.

