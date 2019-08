Herman Melville war bis zum Erscheinen von "Moby Dick" erfolgreich - dann kam die Krise.

Am 1. August 1919 - also vor 200 Jahren - wurde der berühmte amerikanische Schriftsteller geboren. Als er 1851 den späteren Welterfolg "Moby Dick" veröffentlichte, war es eine Niederlage für ihn. Ein Zitat von Melville spricht darüber Bände: "Mein ganzes Buch ist nur ein Entwurf - nein, nur der Entwurf zu einem Entwurf. Ach, Zeit, Kraft, Geld und Geduld." Als er 1891 starb, war er ein vergessener Autor.



Die Literaturwissenschaft entdeckte seinen Roman erst in den Zwanzigerjahren wieder - und verhalfen dem Werk zu spätem, dann aber nachhaltigem Ruhm: Die Geschichte vom verbitterten Kapitän Ahab und seiner Jagd nach dem legendären weißen Wal gehört bis heute zu den bedeutendsten Werken der Literaturgeschichte.



Melville wurde in New York geboren, arbeitete als Hilfskraft in einer Bank, dann auf der Farm seines Onkels. 1841 heuerte er auf einem Walfänger an - und die Walfangindustrie ist denn auch eines der Leitmotive in "Moby Dick". Melville selbst desertierte schon beim ersten Zwischenstopp des Walfängers "Acushnet" und versteckte sich bei der indigenen Bevölkerung auf der Marquesa-Insel Nuku Hiva. Die Erfahrungen dort fanden Eingang in seinen Südsee-Roman "Typee", der ihn berühmt machte.



