Der italienische Unternehmer Gilberto Benetton ist tot.

Wie seine Familie mitteilte, starb der Mitbegründer des Modekonzerns Benetton im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer schweren Krankheit. Gilberto Benetton hatte das Unternehmen 1965 zusammen mit drei Geschwistern gegründet und zu einer Weltmarke ausgebaut. - Zuletzt verlegte sich die Familie auf finanzielle Beteiligungen, unter anderem am Straßenbetreiber "Autostrade per L'Italia", der seit dem Einsturz einer Autobahnbrücke in Genua mit 43 Toten in der Kritik steht.