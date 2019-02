Der deutsche Modeschöpfer Karl Lagerfeld ist im Alter von 85 Jahren gestorben.

Das teilte das französische Modehaus Chanel mit. Lagerfeld war dort seit 36 Jahren Kreativdirektor. Schon im Januar hatte es Spekulationen über seinen Gesundheitszustand gegeben, weil Lagerfeld zum ersten Mal nicht bei der Schau des Modehauses aufgetreten war. Er selbst hatte vor Kurzem noch gesagt, es gehe ihm gut.



Lagerfeld gehört zu den wichtigsten Modeschöpfern des 20, Jahrhunderts und mischte sich immer wieder auch in die Politik ein. Frankreichs Innenminister Castaner würdigte ihn als "eine riesige Persönlichkeit, jemand außerhalb des Gewöhnlichen".



Chanel-Eigentümer Alain Wertheimer erklärte, Lagerfeld sei dank seines kreativen Genies, seiner Großzügigkeit und außergewöhnlichen Intuition seiner Zeit voraus gewesen. Der Modeschöpfer Harald Glöckler meinte, in einer Zeit, in der es immer weniger markante exzentrische Persönlichkeiten mit Ecken und Kanten gebe, werde Lagerfeld fehlen. Hamburgs Erster Bürgermeister Tschentscher würdigte Lagerfeld als "außergewöhnlichen Hanseaten".

Lagerfelds Karriere beginnt mit einem Mantel

Lagerfeld wurde 1933 in Hamburg geboren. Er selbst hatte auch 1935 und 1938 als Geburtsjahr angegeben. Sein Vater war der Fabrikant der "Glücksklee"-Kondensmilch. Im Alter von 20 Jahren zog Lagerfeld mit seiner Mutter nach Paris. Dort gewann er für den Entwurf eines Mantels seinen ersten Modedesign-Preis. Er machte eine Lehre als Schneider bei Pierre Balmain und arbeitete anschließend freiberuflich unter anderem für Mario Valentino und Krizia.



1963 wurde Lagerfeld künstlerischer Direktor bei Chloé, wo er mit Elementen des Art déco experimentierte. Seine Schwarz-Weiß-Kollektion aus dem Jahr 1972 machte ihn weltweit bekannt. Er entwarf auch für andere Unternehmen wie Fendi, und gründete 1974 sein erstes eigenes Unternehmen, das aber keinen großen Erfolg hatte.



Endgültig zu "Kaiser Karl", wie man ihn später nannte, wurde Lagerfeld mit seinem Wechsel zu Chanel. 1983 übernahm er die Posten des künstlerischen Direktors und des Chefdesigners. Lagerfeld verjüngte die Marke und hatte damit großen Erfolg. Er gilt als Entdecker zahlreicher Top-Models wie Claudia Schiffer und Inès de la Fressange. 2004 sorgte er für Aufsehen, als er als erster berühmter Designer mit der schwedischen Modekette H&M zusammenarbeitete.

Auch Lagerfelds Fotos wurden prämiert

Lagerfelds persönliche Kennzeichen waren ein weiß gepuderter Zopf, ein hochstehender Kentkragen, große Ringe und dunkle Sonnenbrillen. Lange gehörte auch ein Fächer dazu. Er kreierte auch Parfüms, entwarf Kostüme für das Theater und fotografierte. 1996 erhielt er für seine Arbeiten den Kulturpreis der Deutschen Gesellschaft für Photographie.



Einen ausführlichen Nachruf lesen Sie hier. Ein Interview mit dem Modeexperten Gerd Müller-Tomkins finden Sie hier. Darin erklärt er, warum er Lagerfeld für einen "Meister der Selbstvermarktung" hält.