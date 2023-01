Aktivist für LGBTQ

Wie die Zeitung "The Standard" berichtet, wurde sein Leichnam bereits am Mittwoch in einer Metallbox am Straßenrand in der Nähe der westlichen Stadt Eldoret gefunden. Die Polizei erklärte, das Motiv für den Mord sei nicht bekannt. Menschenrechtsgruppen gehen jedoch davon aus, dass der bekannte Aktivist wegen seines Engagements und seiner offen gelebten Sexualität getötet wurde.