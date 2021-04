Im Saarland beginnt heute das erste Corona-Modellprojekt, das ein ganzes Bundesland umfasst.

Außengastronomie, Kinos, Theater und Fitnessstudios dürfen wieder öffnen - die Nutzung setzt aber einen negativen Schnelltest voraus. In Sachsen sind von heute an ebenfalls Lockerungen möglich, und zwar unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz. Jeder Landkreis kann dafür eine Allgemeinverfügung erlassen. Die Lockerungen müssen aufgehoben werden, wenn die Zahl von insgesamt 1.300 Covid-19-Patienten auf Normalstationen in den sächsischen Krankenhäusern überschritten wird. Derzeit sind knapp 950 Betten belegt.

