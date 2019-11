Im Zuge eines Modellprojektes ist die Stadt Potsdam seit heute offiziell die erste "weltoffene Kommune in Deutschland".

Oberbürgermeister Schubert und die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Widmann-Mauz, unterzeichneten die Vereinbarung in der brandenburgischen Landeshauptstadt. Ziel ist es unter anderem, die beteiligten Städte attraktiver für Fachkräfte aus dem Ausland zu machen. Widmann-Mauz betonte, mit dem Projekt solle zudem Ehrenamtliche unterstützt werden. Wörtlich sagte sie, das Herz der Integration schlage in den Kommunen. Das bundesweite Projekt ist auf zwei Jahre angelegt. Die nächste Vereinbarung soll in Mannheim unterzeichnet werden.