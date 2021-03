Modellprojekt /Tübingen ermöglicht Restaurantbesuche dank Schnelltests

Wer einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen kann, darf in Tübingen seit heute wieder ein Restaurant besuchen, ins Kino gehen oder Kleidung einkaufen.

Dafür hat die Stadt an mehreren Standorten Testzentren aufgebaut, in denen bis zu 10.000 Abstriche pro Tag möglich sein sollen. Es handelt sich um ein dreiwöchiges Modellprojekt. Das Land Baden-Württemberg will herausfinden, ob die massiven Schnelltests genügend Sicherheit bieten, um Innenstädte wieder zu öffnen. Der Versuch wird wissenschaftlich von der Universität Tübingen begleitet.

