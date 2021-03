Das Tübinger Modell der weitgehenden Öffnungen durch umfangreiche Tests scheint gut anzukommen.

Wie mehrere Medien berichten, bildeten sich bereits eine halbe Stunde vor Öffnung der Teststationen Schlangen. Nur wer einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen kann, bekommt ein Tagesticket zum Einkaufen und zur Nutzung der Gastronomie. Tübingens Oberbürgermeister Palmer bat im SWR darum, dass keine Tagestouristen von weiter weg kommen sollten. Bereits jetzt ist die Zahl der Tickets für Auswärtige ist auf 3.000 begrenzt. Sechs der neun Teststationen sind nur für Besucher aus dem Kreis Tübingen reserviert. Am Osterwochenende sollen Auswärtige komplett von dem Modellversuch ausgeschlossen werden, kündigte der Grünen-Politiker an.



Der Tübinger Modellversuch wurde mittlerweile mit Genehmigung des Sozialministerium bis zum 18. April verlängert. Mittelfristig müsse das Testen an die Bürgerinnen und Bürger übertragen werden, die dann Selbsttests durchführen sollten, forderte die Tübinger Pandemiebeauftragten Federle. Das jetzige Vorgehen sei sehr aufwändig und teuer. Jeder Test an einer der neun Teststationen in Tübingen koste den Steuerzahler 15 Euro, sagte Federle bei einer Online-Diskussionsveranstaltung der Bundesregierung. Sie räumte ein, dass die Corona-Zahlen auch in Tübingen wieder steigen, "aber nicht stärker als im Landesvergleich. Die 7-Tage-Inzidenz in der baden-württembergischen Stadt liegt derzeit bei rund 74. Vor einer Woche wurde noch eine Inzidenz von 62 gemeldet.

