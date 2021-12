Ampullen mit dem Corona-Impfstoff von Moderna - dieser wirkt laut vorläufigen Daten auch gegen die Omikron-Variante. (www.imago-images.de)

Der US-Impfstoffhersteller erklärte, bei der Gabe von 50 Mikrogramm seines Corona-Impfstoffes vervielfachten sich die Omikron bindenden Antikörper um den Faktor 37. Diese Menge ist auch bei Booster-Impfungen in Deutschland üblich. Bei 100 Mikrogramm Impfstoff gebe es sogar die 83-fache Menge an Antikörpern. Die größere Dosis sei gut verträglich, erklärte Moderna. Das Unternehmen arbeitet nach eigener Aussage an einem speziell auf Omikron zugeschnittenen Corona-Impfstoff, der Anfang 2022 erste klinische Tests durchlaufen soll.

Moderna setzt auf das mRNA-Verfahren, bei dem die Impfung dem Körper einen Bauplan für Teile der Außenhülle des Coronavirus liefert. Anhand dessen kann das Immunsystem eigene Antikörper entwickeln, die sich bei Kontakt mit dem echten Virus an dessen Außenhülle heften und es damit neutralisieren.

