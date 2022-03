Die weltweite Verteilung des Corona-Impfstoffs laufe nicht nur beim Hersteller Moderna sehr unfair ab, kritisiert Amnesty International. (picture alliance / Pixsell / Zeljko Lukunic)

Man werde die Patente in diesen Ländern nie durchsetzen, kündigte der Hersteller an. Voraussetzung sei, dass diese Impfstoffe ausschließlich zur Verwendung in diesen Ländern hergestellt werden. Es handelt sich um Länder, in denen Gavi, die Impfallianz aus Regierungen, Firmen, Stiftungen und UN-Organisationen, das Covax-Programm durchführt. Moderna verzichte auch auf entsprechende Lizenzeinnahmen. Das Unternehmen will zudem mRNA-Impfstoffe in Kenia produzieren, abfüllen und verpacken.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2022 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.