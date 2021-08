Der Präsident des Deutschen Verbands für Modernen Fünfkampf, Scharf, hat nach dem Eklat im Springreiten die Sportlerin Annika Schleu und Bundestrainerin Kim Raisner in Schutz genommen.

Scharf sagte im Deutschlandfunk, Schleu sei eine gute und empathische Reiterin. Sie sei durch die Verweigerung ihres Pferdes im Parcours traumatisiert worden und in eine Schockstarre verfallen. Trainerin Raisner habe in der Situation nicht adäquat reagiert. Aber das sei in einer solchen Situation auch schwierig. Der Verbandschef ergänzte, ihm lägen keine Beweise vor, dass Raisner das Pferd wie vom Weltverband behauptet mit der Faust geschlagen habe. Die Bundestrainerin war wegen dieses Verhaltens von den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen worden.



Scharf kritisierte zudem die aktuellen Regeln für den Spring-Wettkampf. Das Schleu zugeloste Pferd sei nicht in der Lage gewesen, den Parcours zu reiten. Dennoch habe es nicht getauscht werden dürfen, weil es bei einer anderen Reiterin nur drei statt der dafür nötigen vier Mal verweigert habe. Mit diesen Vorgaben sei die Chancengleichheit für Athleten beim Reiten nicht gewährleistet. Es sei kein fairer Wettkampf, wenn das Niveau nicht für alle Athletinnen und Athleten in etwa gleich sei.

