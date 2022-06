Rheinmetall-Chef

Ein Schützenpanzer der Bundeswehr vom Typ Marder. (picture alliance/dpa | Philipp Schulze)

Der Vorstandsvorsitzender des Herstellers Rheinmetall, Papperger, sagte der "Bild am Sonntag", man sei dabei, 100 Marder instandzusetzen, erste Fahrzeuge seien bereits so weit. Wann und wohin sie geliefert würden, sei die Entscheidung der Bundesregierung. Auch 88 Panzer Leopard 1 und weitere Leopard 2 stünden zur Modernisierung im Depot. Nach Pappbergers Worten ist der Marder immer noch ein leistungsfähiges Kampffahrzeug. Er werde auch von der Bundeswehr eingesetzt – zum Beispiel in Litauen. Der Schützenpanzer sei über Jahre hinweg immer wieder modernisiert worden.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.