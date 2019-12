Der französische Designer Emanuel Ungaro ist tot.

Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf seine Familie berichtet, ist der Designer am Samstag im Alter von 86 Jahren gestorben. Ungaro gründete 1965 ein Haute-Couture-Label in Paris. Sein Stil wird als kühn und opulent beschrieben, in den Neunzigerjahren wurde dieser aber von einer puristischen und sportlicheren Mode verdrängt. 2004 zog Ungaro sich aus der Modebranche zurück.