Der gestorbene französische Modeschöpfer Pierre Cardin ist auf dem Pariser Friedhof Montmartre beigesetzt worden.

Das Begräbnis habe im privaten Kreis stattgefunden, teilte seine Familie der Nachrichtenagentur AFP mit. Seinen letzten Wünschen entsprechend wurde er mit einem von ihm entworfenen Schwert beerdigt, dessen Griff mit einem Fingerhut, einem Nadelöhr sowie einer Fadenspule versehen wurde und dessen Klinge einer Schere ähnelt. Cardin war am vergangenen Dienstag im Alter von 98 Jahren in einem Krankenhaus in Neuilly westlich von Paris gestorben. Er galt als Pionier der Prêt-à-porter-Mode und visionärer Designer.



1950 gründete er sein eigenes Modehaus, in den folgenden Jahrzehnten baute er ein weltweites Unternehmensimperium auf. Dazu zählten auch mehrere Edelrestaurants. Zudem erfuhr Cardin zahlreiche Ehrungen wie etwa die Aufnahme in die französische Ehrenlegion.

