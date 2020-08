In Indien hat Premierminister Modi ein Programm angekündigt, durch das ärmere Frauen an günstige Damenbinden kommen sollen.

Modi sagte in seiner Rede zum indischen Unabhängigkeitstag, dass die Regierung 50 Millionen Binden zum Preis von je einer Rupie bereitstelle. Das sind umgerechnet etwa ein Cent. Die Binden soll es bald in Geschäften in Indien geben, die auch Artikel für den medizinischen Bedarf verkaufen.



Das Thema Periode ist bei vielen Menschen in Indien mit Scham besetzt. Frauen werden während ihrer Monatsblutung von vielen als unrein betrachtet und sollen dann zum Beispiel keine Tempel betreten oder bestimmtes Essen berühren. Dass Indiens Premier Narendra Modi das Thema angesprochen hat, wird vielfach als Bruch mit einem Tabu wahrgenommen. Zahlreiche Nutzerinnen udn Nutzer von Online-Netzwerken empfanden das als gut und fortschrittlich.



In den Sozialen Netzwerken wird gerade auch über Sonderurlaub für Frauen während ihrer Periode diskutiert. Grund dafür ist eine neue Regel bei einem Essens-Lieferdienst. Wenn Angestellte starke Menstruationsschmerzen haben, dürfen sie sich bis zu zehn Tage im Jahr freinehmen.