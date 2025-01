Der deutsche Designer und Möbelhersteller Rolf Benz ist gestorben. (picture-alliance/dpa/Erwin Elsner)

Das teilte ein Firmensprecher im baden-württembergischen Nagold mit. Benz hatte mehrere Designpreise erhalten. Eines seiner Sofas wird im Museum of Modern Art in New York ausgestellt.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.