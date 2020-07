Die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Main ermittelt wegen mutmaßlicher Abgasmanipulation gegen Fiat Chrysler und den Schwesterkonzern CNH Industrial.

Nach Angaben einer Behördensprecherin werden neun Personen, die in Italien leben, des Betrugs beschuldigt. Ermittler durchsuchten deshalb Gewerbeobjekte in Baden-Württemberg und Hessen, in der italienischen Region Piemont sowie im Schweizer Kanton Thurgau. Es besteht der Verdacht, dass in einer Reihe von Pkw und Nutzfahrzeugen Diesel-Motoren mit Abschalteinrichtungen verbaut wurden, um bei Abgastests Stickoxidwerte zu manipulieren. Dabei geht es um den Zeitraum von 2014 bis 2019. Betroffen sind die Marken Fiat, Alfa Romeo, Jeep und Iveco. Die Staatsanwaltschaft rief die Käufer solcher Fahrzeuge auf, sich als Zeugen bei der Polizei zu melden.



Fiat Chrysler erklärte, das Unternehmen arbeite uneingeschränkt mit den Ermittlern zusammen. CNH Industrial gab noch keine Stellungnahme ab.