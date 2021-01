Mögliche Amtsenthebung Trump Worum es beim zweiten Impeachment-Verfahren geht

Die Demokraten wollen ein Impeachment-Verfahren gegen den noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump auf den Weg bringen, kurz bevor seine Amtszeit endet (AP Photo/John Minchillo)

Nach dem Sturm auf das Kapitol steigt der Druck auf Donald Trump. Viele Stimmen fordern, dass der noch amtierende US-Präsident sein Amt niederlegen soll. Die Demokraten haben dazu ein zweites Impeachment-Verfahren angekündigt.

Nach einer Rede des noch amtierenden US-Präsidenten Donald Trump haben Tausende Trump-Anhänger am Nachmittag des 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington gewaltsam gestürmt und die Kongresssitzung zur Bestätigung des Wahlsiegs von Joe Biden gestört. Die Abgeordneten wurden evakuiert, fünf Menschen starben. Viele machen den Noch-US-Präsidenten Donald Trump für die gewaltsamen Ausschreitungen verantwortlich. Die Demokraten wollen ein zweites sogenanntes Impeachment-Verfahren zur Amtsenthebung Donald Trumps einleiten.

Was wird Donald Trump in der Anklageschrift zum Impeachment-Verfahren vorgeworfen?

Im Entwurf für das geplante Impeachment-Verfahren ist als einziger Anklagepunkt die "Anstiftung zum Aufruhr" angeführt. Im Text dazu wird dem noch amtierenden US-Präsidenten vorgeworfen, er habe seine Anhänger vor der Erstürmung des Kapitols am vergangenen Mittwoch angeheizt. Außerdem sei Trump eine Gefahr für die nationale Sicherheit, die Demokratie und die Verfassung.

Warum wollen die Demokraten ein Impeachment-Verfahren einleiten, wenn Trump ohnehin bald aus dem Amt scheidet?

Trump sei gefährlich, sagte die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, am Sonntag im Sender CBS. Es dauere zwar nur noch wenige Tage, bis Amerika vor Trump geschützt sei, aber was er getan habe, sei so schwerwiegend, dass er dafür straftrechtlich verfolgt werden müsse, betont Pelosi weiter. Ein erfolgreiches Impeachment-Verfahren würde verhindern, dass Donald Trump zur Präsidentschaftswahl 2024 erneut antreten kann.

Der Professor für Amerikanistik an der Universität Dortmund, Walter Grünzweig, sagte dazu im Deutschlandfunk, dass ein Impeachment für die Demokraten auf doppelte Weise Sinn ergebe. Zum einen könne so auf einer symbolischen Ebene gezeigt werden, dass ein solcher Angriff auf die zentrale Institution nicht tragbar sei, sagte Grünwald. Außerdem könne Donald Trump so auf Dauer daran gehindert werden, wieder ein öffentliches Amt auszuüben. Das könnte der Senat bei einem erfolgreichen Impeachment-Verfahren mit einer einfachen Mehrheit veranlassen.

Was unternehmen die Demokraten noch, um Donald Trump aus dem Amt zu bekommen?

Die Demokraten wollen außerdem versuchen, Donald Trump nach dem 25. Zusatz der Verfassung für amtsunfähig erklären zu lassen. Dazu will die demokratische Sprecherin des Abgeordnetenhauses, Nancy Pelosi, Vizepräsident Mike Pence unter Druck setzen, der den scheidenden Präsidenten für amtsunfähig erklären müsste. Am Dienstag könnte das Repräsentantenhaus der Resolution zustimmen. Dann hätte Vizepräsident Mike Pence 24 Stunden Zeit, um mit der Mehrheit der Kabinettsmitglieder Trumps Amtsenthebung dem Kongress gegenüber zu erklären. Bisher war Pence dazu nicht bereit. Am Sonntag (10.1.2021) hieß es, er halte sich die Möglichkeit offen.

Normalerweise ist die Erklärung auf Amtsunfähigkeit für Situationen vorgesehen, in denen der US-Präsident aus gesundheitlichen Gründen zeitweilig sein Amt nicht ausüben kann, zum Beispiel wenn er während einer Operation in Narkose versetzt werden muss.

Wie läuft das Verfahren ab und wie realistisch ist es, dass Trump verurteilt wird?

Wenn Mike Pence den noch amtierenden Präsidenten Trump nicht für amtsunfähig erklärt, wollen die Demokraten eine Resolution zum Impeachment-Verfahren im Repräsentantenhaus einreichen. Dort bräuchte der Antrag am Mittwoch eine einfache Mehrheit, um den Präsidenten vor dem Senat anklagen zu können. Das gilt als wahrscheinlich, da die Kongress-Kammer demokratisch dominiert ist.

Damit der Präsident tatsächlich aus seinem Amt enthoben wird, müsste anschließend der Senat über die Vorlage entscheiden. Hier bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit. Nach dem Ergebnis der Senatswahlen in Georgia bedeutet das, dass neben den 50 Abgeordneten der Demokraten noch zusätzlich 17 Republikaner für ein Impeachment stimmen müssten.

Das sei nicht leicht, aber auch nicht unmöglich, schätzt der Amerikanist Grünzweig im Deutschlandfunk. Er glaubt, dass ein erfolgreiches Impeachment-Verfahren von der Entwicklung der republikanischen Partei in den kommenden Wochen abhänge. Sieben von 13 Republikanern, die am vergangenen Mittwoch ursprünglich Biden nicht als Präsident bestätigen wollten, änderten in der Abstimmung nach der Stürmung des Kapitols ihren Standpunkt. Eine solche Entwicklung gegen Trump könnte sich bei den Republikanern fortsetzen, sagt Grünzweig: "Aber ich glaube, es wird trotzdem nicht leicht, über den Schatten zu springen", auch weil einige Republikaner auf Trumps Unterstützung bei zukünftigen Wahlen angewiesen sein könnten.

Kann Trump noch vor Ende seiner Amtszeit über ein Impeachment-Verfahren aus dem Amt enthoben werden?

Eine Amtsenthebung über das Impeachment-Verfahren in wenigen Tagen hält der Politologe Yascha Mounk für extrem unwahrscheinlich. Im Senat seien die Republikaner bisher noch in der Mehrheit, da die Stichwahlen in Georgia noch nicht ratifiziert wurden, betont Mounk. Wenn die Vorlage zum Impeachment-Verfahren am Mittwoch die Mehrheit im Repräsentantenhaus erhalte, wird sie wohl erst deutlich später an den Senat weitergeleitet. Mounk rechnet deshalb eher mit einem Verfahren, nachdem Trump ausgeschieden ist. Auch dann könnte es noch Folgen zeigen, sagt der Politologe: "Es könnte ihm verbieten, sich in vier Jahren wieder als Präsident zu bewerben."

Der demokratische Abgeordnete und Biden-Vertraute Jim Clyburn sagt dazu, dass man dem nächsten Präsidenten 100 Tage geben wolle, um seine Vorhaben auf den Weg zu bringen: "Und anschließend leiten wir die Impeachment-Artikel weiter." So würde der gewählte US-Präsident Joe Biden vermeiden, dass seine Amtszeit gleich zu Beginn mit einer kontroversen, sich hinziehenden Diskussion um das Impeachment ausgebremst würde.

Wie verlief das erste Impeachment-Verfahren gegen Trump?

In einem ersten Impeachment-Verfahren im vergangenen Jahr klagten die Demokraten Donald Trump wegen Behinderung der Ermittlungen des Parlaments und Machtmissbrauch an. Sie beschuldigten Trump, den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zu Ermittlungen gegen Trumps politischen Rivalen Joe Biden gedrängt zu haben, um die vergangene US- Präsidentenwahl 2020 zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Das Repräsentantenhaus nahm einen der zwei Anklagepunkte gegen Trump an. Mit der Mehrheit der Demokraten votierte die Kongresskammer mit 230 zu 197 Stimmen dafür, dass sich Trump wegen Amtsmissbrauch im Senat zu verantworten habe. Im Senat kam allerdings nicht die nötige Zweidrittelmehrheit zustande, um Trump zu verurteilen, was bei den republikanischen Mehrheitsverhältnissen in der Kongresskammer erwartet wurde. Damit sprach der Senat im Februar 2020 Donald Trump im ersten Impeachment-Verfahren von allen Anklagepunkten frei.

[Quellen: mb, ds]