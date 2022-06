Nach Verlust der Parlamentsmehrheit

Die französische Nationalversammlung (Archivbild) (imago images/PanoramiC)

Koalitionsvertrag - die "deutsche Lösung"

Während es in Deutschland üblich ist, nach der Wahl eine Koalition auszuhandeln, setzen Parteien in Frankreich eher auf Wahlbündnisse vor der Wahl. Da Macrons Wahlbündnis nun keine absolute Mehrheit mehr hat, muss es sich nach zusätzlichen Unterstützern im Parlament umsehen.

Für eine solche Koalition kämen in erster Linie die konservativen Republikaner in Frage. Mit den 245 Sitzen des Präsidentenbündnisses und den 61 Sitzen der Republikaner wäre die absolute Mehrheit erreicht. Parteichef Christian Jacob hat jedoch schon betont, dass er seine Fraktion weiter in der Opposition sieht - falls er nicht nur pokert, um Posten oder inhaltliche Zugeständnisse zu erreichen.

Inhaltlich könnte sich eine Koalition aus Macrons Bündnis und den Republikanern etwa relativ leicht auf eine Anhebung des Rentenalters einigen. Beim Kampf gegen den Klimawandel oder in Finanzfragen wäre ein Konsens dagegen eher schwer zu erreichen.

Wechselnde Ad-hoc-Mehrheiten

Macron könnte auch versuchen, die nötigen Stimmen jeweils für konkrete Vorhaben dort zu holen, wo es ihm am leichtesten erscheint. So könnte er sich bei der Rentenreform an die Republikaner wenden, bei Umweltthemen hingegen an die Grünen, um die nötigen Stimmen zusammen zu bekommen. Das erfordere jedoch viele Kompromisse, betont der Politologe Pascal Perrineau. Die Frage ist auch, ob und zu welchem politischen Preis sich die Opposition dafür einspannen ließe - und inwiefern die Regierung damit ihre Glaubwürdigkeit im eigenen Lager aufs Spiel setzen würde.

Tricks, um das Parlament zu umgehen

Die französische Verfassung bietet mehrere Möglichkeiten, um Gesetzesvorhaben ohne eine parlamentarische Mehrheit durchzusetzen. Eine von ihnen ist der Artikel 49.3, der früher als gesetzgeberische Wunderwaffe galt. Er erlaubt der Regierung, ein Gesetzesvorhaben ohne parlamentarische Debatte durchzubringen. Macron hatte auf diese Weise einen Teil der umstrittenen Arbeitsmarktreform beschlossen. Allerdings ist diese Prozedur stärker eingeschränkt als früher, sie darf nur einmal pro Sitzungsperiode angewandt werden. Zudem können die Abgeordneten anschließend einen Misstrauensantrag stellen.

Auflösung des Parlaments

Eine ebenso radikale wie riskante Lösung wäre die Auflösung der Nationalversammlung und anschließende Neuwahlen. "Angesichts der Anti-Macron-Stimmung im Land wäre dies politischer Selbstmord", meint Perrineau. Er verweist auf das Beispiel des konservativen Präsidenten Jacques Chirac, der 1997 vergeblich versucht hatte, durch die Auflösung der Nationalversammlung eine neue Legitimation zu bekommen. Am Ende sah Chirac sich gezwungen, einen Sozialisten zum Premierminister zu ernennen.

Noch radikaler wäre der Rücktritt des Präsidenten. Damit wird jedoch nicht gerechnet.

