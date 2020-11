Gegen den Arzt von Argentiniens verstorbener Fußball-Ikone Maradona sind laut Medienberichten staatsanwaltschaftliche Untersuchungen eingeleitet worden.

Gegen den Mediziner wird demnach wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Heute hätten Durchsuchungen in seinem Privathaus und in Behandlungsräumen stattgefunden, hieß es.



Der Arzt, der die Vorwürfe zurückweist, hatte Maradona Anfang des Monats wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn operiert. Am Mittwoch starb der frühere Fußball-Weltmeister nach offiziellen Angaben an den Folgen eines Herzinfarktes.

