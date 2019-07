Der Brand der Pariser Kathedrale Notre Dame vor drei Monaten hat möglicherweise zu einer höheren Blei-Staub-Belastung in der Umgebung geführt.

Vorsichtshalber sei eine gründliche Reinigung aller Schulen und Kinderkrippen in der Umgebung angeordnet worden, teilte ein Sprecher der Pariser Gesundheitsbehörden mit. Bislang hätten sich keine alarmierenden Blei-Konzentrationen gezeigt.



Dagegen hatte das französische Enthüllungsmagazin "Mediapart" berichtet, bei Messungen in einer privaten Grundschule sei der Grenzwert um das Zehnfache überschritten worden. Die Behörden hätten allerdings bis Mai gewartet, um eigene Proben zu nehmen.



Bei dem Brand am 15. April waren das Dach und der Spitzturm von Notre Dame zerstört worden. Mindestens 300 Tonnen hochgiftiges Blei, das dort verbaut war, waren in der Hitze geschmolzen. Für die Anwohner, für allem für Kinder, könnte dies zu neurologischen Schäden und Nierenproblemen führen. Im Juni hatten die Behörden deshalb bereits Kinder und Schwangere aufgerufen, die Bleikonzentration in ihrem Blut kontrollieren zu lassen.