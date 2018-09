In Deutschland könnten nach Presseinformationen mindestens 1,3 Millionen ältere Dieselautos von möglichen Fahrverboten betroffen sein.

Das geht aus der Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor, aus denen die Zeitungen der Funke Mediengruppe zitieren. Demnach handelt es sich um Fahrzeuge, die in den 43 am stärksten mit Stickoxid belasteten Städten zugelassen sind. Noch nicht berücksichtigt seien dabei Pkw, mit denen ihre Besitzer aus dem Umland dort hineinfahren.



Außer Berlin liegen die stark belasteten Städte zwischen Kiel im Norden und Freiburg im Süden alle in Westdeutschland. Darunter sind Metropolen wie Hamburg, Frankfurt und Stuttgart, wo es bereits Fahrverbote gibt oder bald drohen.