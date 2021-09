Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Theurer, will auch mit der Union Möglichkeiten einer Regierungsbildung ausloten. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es gut, wenn es mehrere Optionen gebe, sagte Theurer im Deutschlandfunk. Es hänge nun von der Union ab, ob sie FDP und Grüne zu Sondierungen einlade.

Zu einem Treffen der beiden Parteispitzen von FDP und Grünen gestern Abend sagte der Fraktionsvize, das Wichtigste sei, Vertrauen zu bilden. Darum sei das Treffen ein guter Schachzug gewesen.



Es gebe mehrere Siege bei dieser Bundestagswahl, unter anderem für die FDP, betonte der Fraktionsvize Freien Demokraten. Die Grünen gehörten auch zu den Wahlsiegern - und nun gehe es darum, Gemeinsamkeiten zu suchen.



Er schließe aber auch nicht aus, dass es auf Bundesebene eine erneute Große Koalition gebe, allerdings unter anderen Vorzeichen mit einem SPD-Kanzler Scholz an der Spitze. Dies wäre aber schlecht fürs Land, so Theurer, da die Große Koalition bereits jahrelangen Stillstand zu verantworten habe.



Das Interview können Sie hier nachhören.



Mehr über die weiteren Entwicklungen nach der Bundestagswahl erfahren Sie in unserem Newsblog.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.