Der FDP-Politiker und Bundestags-Vizepräsident Kubicki hat Überlegungen der Bundesregierung kritisiert, die Corona-Maßnahmen weiter zu verschärfen.

Kubicki sagte der Funke Mediengruppe, es sei nicht rational zu erklären, dass trotz sinkender Zahlen und größer werdenden Intensivkapazitäten über Verschärfungen geredet werde. Die Tatsache, dass Ende März bereits die gesamte Bevölkerung Israels geimpft sein werde und Deutschland über einen Lockdown bis Ostern diskutiere, zeige das - Zitat - "Komplettversagen der Regierung Merkel".



Die Kanzlerin will am Dienstag mit den Länderchefs über weitere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie beraten. Die deutschen Gesundheitsämter hatten dem Robert Koch-Institut zum Samstag 18.678 Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Das waren rund 6.000 weniger als am Samstag zuvor.

