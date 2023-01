Die Taliban sollen das Bildungsverbot für Frauen im Bereich Medizin aufgehoben haben. (picture alliance / dpa / TASS / Alexandra Kovalskaya)

Davon geht laut der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" die deutsche Kinderhilfe in Afghanistan aus. Demach dürfen Frauen offenbar wieder Medizin studieren und auch als Ärztinnen, Hebammen und Krankenschwestern arbeiten.

Die UNO appelliert unterdessen an muslimisch geprägte Länder, mehr Druck auf die Taliban auszuüben. Die Islamisten sind seit Sommer 2021 in Afghanistan wieder an der Macht und haben die Rechte von Frauen immer weiter eingeschränkt. Mädchen dürfen nur noch bis zur sechsten Klasse zur Schule gehen. Frauen dürfen kaum noch arbeiten - seit Dezember auch nicht mehr bei Hilfsorganisationen.

